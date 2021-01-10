شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة استغلال الأصول والنهوض بالإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالإنتاج الزراعي ومؤشرات الأداء، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة، بشكل اقتصادى، مشددا على ضرورة رفع كفاءة استغلال الأصول التابعة للوزارة بكافة المحافظات مع سرعة التحرك نحو تحقيق هذا الهدف فى ضوء الحصر الذى تم لها وتصنيفها لتعظيم العائد منها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع آليات وخطة الوزارة نحو المساهمة بصورة أكبر في تحقيق الأمن الغذائي بما تملكه الوزارة من آليات ومحاور تساهم بقدر كبير في تحقيق هذا الهدف لتوفير الغذاء الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.

كما ناقش موقف المشروعات ذات الأولوية الخاصة والتي تتم حاليا ومنها على سبيل المثال: مشروع تطوير وتحديث نظم الري وموقف المشروع القومي لإنتاج بذور وتقاوى الخضر ومشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ومشروعات البتلو وغيرها.

ووضع وزير الزراعة ضمن أولوياته منذ اللحظة الأولى تكليف لحصر الأصول والاراضي، التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة وتصنيفها على حسب موقف الاستغلال ومحاولة إيجاد أساليب لرفع كفاءة الاستغلال بشكل اقتصادي.

وطالب الوزير كل القيادات بأهمية أن يكون تقييم الاداء معتمدا على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس مع اهميه متابعه الالتزام بتفيذ الخطط الموضوعة وتعظيم دور القطاع الزراعى، خاصة فى ظل الدعم غير المسبوق من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى نهايه اللقاء تقدم وزير الزراعة بالشكر لكافة العاملين بالوزارة، لما بذلوه من جهود على مدار العام الماضي، ساهمت في تغيير الصورة الذهنية للوزارة، وتواصلهم المستمر مع المزارعين والمربيين، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، رغم ظروف جائحة كورونا، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهود ومتابعه كل المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمزارعين والفلاحين فى مثل هذه الظروف.