شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : 30 ألف طالب شاركوا فى المرحلة الأولى لمشروع رفع اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشروع رفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس يأتى فى إطار الاهتمام برفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه شارك بالمشروع في مرحلته الأولى فقط أون لاين 30 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات، حيث رفع الطلاب فيديوهات لهم أثناء ممارسة الاختبارات على الموقع المخصص بالوزارة.

وأشارت الدكتورة إيمان حسن إلى أنه يتم حاليا تقييم أداء الطلاب في تلك الفيديوهات من خلال لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية، موضحة أن اللجنة رصدت أداء متميزا لبعض الطلاب بأقل الإمكانيات وسيتم الإعلان عن نتيجة هذه المرحله الأسبوع الجارى.

وأكدت أن الوزارة أعدت بشكل جيد للمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، موضحة أن المشروع راع عدم تجمع الطلاب أو حدوث اختلاط بين الطلاب نظرا لظروف انتشار وباء كورونا، موضحة أن الطالب يستطيع أن يمارس الألعاب التي تمكنه من رفع لياقته في منزله وليس شرطا أن يكون مع زملائه أو فى النادى، مشيرة إلى أن المشروع قائم على 4 مراحل وبدأ التنفيذ من أول ديسمبر الماضى حتى نهاية مارس 2021.