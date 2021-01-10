شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن خطة شهر يناير التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز فى بيان صادر عن جامعة حلوان، إن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر يناير أون لاين على النحو التالى :

1 - دورة الكتابة العلمية والنشر الدولى، وذلك يومي السبت والأحد 9-10 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- مهارات الاتصال فى انماط التعليم المختلفة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

3- الإحصاء التحليلى Spss، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

4- إدارة الوقت والاجتماعات، وذلك يومي الأحد والاثنين 17-18 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

5- الجوانب القانونية فى الأعمال الجامعية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

6- تصميم المناهج و توصيف وتقرير البرامج والمقررات، يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

7- بنك المعرفة المصري، يومى السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

8- مكافحة الفساد والتعريف به، يومى السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

9- الذكاء الاصطناعي، يومى الثلاثاء والأربعاء 26-27 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

10- أخلاقيات البحث العلمي، يومى الثلاثاء والأربعاء 26-27 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما ستعقد دورات تدريبية بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية وأن يراعى التباعد الاجتماعى وتكون العدد قليل بالدورة التدريبية كالآتي:

1- الجوانب المالية فى الاعمال الجامعية يومى الأحد والاثنين 10-11 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا .

2-مشروعات البحوث التنافسية والعالمية، يومى الأربعاء والخميس 20-21 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا .