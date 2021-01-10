شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 1626 شهادة قياس المهارة وتعيين 755 شابا ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 826 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 800 كارنيه مزاولة حرفة، فضلا عن تعيين 755 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم شاب من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2171 شاباً.

وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تلقى تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 645 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، وأسفر عن تحرير 22 محضراً للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 238 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال من المسجلين .