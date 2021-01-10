شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 56.9 مليون جنيه مستحقات لمصريين بجدة خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 13 مليونا و588 ألفا و344 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 56 مليونا و935 ألفاً و161 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة فى بيان صادر عن الوزارة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بجدة، أكدا أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 937 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 2122 ، فضلا تسوية 585 شكوى وديا، وإحالة 38 شكوى للقضاء، ومازال هناك 41 شكوي قيد البحث والدراسة من إجمالي الشكاوى البالغة 664 شكوى.

كما تم القيام بـ 28 ألفا و 881 زيارة ولقاءً واجتماعيا واستشارات ، منها 41 زيارة للجهات الحكومية المعنية ، و17 زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال ، 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية ، و28 ألفا و 815 استشارة عمالية مقدمة من العمال عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب علي الفيسبوك للعمالة المصرية بجدة.