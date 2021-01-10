شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة تتسبب في تباطؤ حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 صباح اليوم الأحد الحالة المرورية أعلى الطريق الدائري، وسط كثافة الشبورة المائية، حيث شهدت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري من محور المريوطية حتى محور صفط اللبن في الاتجاهين، انتظام المرور وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مرورى.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير المرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد غلق طريق أسوان الزراعى ومحور 30 يونيو، منها:

-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

-أضئ جميع أنوار سيارتك، بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

-استعمل مساحات المطر.

-استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف فى منطقة الشبورة.

-فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن، وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كل الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

-يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

-رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.