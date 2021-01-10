شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ أسيوط يتابعان أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط والتي تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر عدد 2 حـارة مـــرورية لكـل اتجـــــاه ، وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه، وحيث بلغت نسبة التنفيذ 81.7%، ويشمل 13 عمل صناعي ( 10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ ) منها عدد (2) كبارى رئيسية وهي (كوبرى أعلي نهر النيل - كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم .

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.

وأكد الوزير على هامش جولته أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء عدد 7 محاور وهي ( طما – جرجا – بني مزار - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) والاربعة الاخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجاري تنفيذ عدد 5محاور وهي (ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) إعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة

مضيفا أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.