ممر شرفي.. النواب المعينين يتسلمون كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تستقبل الامانة العامة لمجلس النواب، الأحد، النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية، لتسليمهم كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.

وقال الأمين العام لمجلس النواب، في وقت سابق إن حفل الاستقبال سيبدأ من الـ 12 ظهرا وحتى الثالثة مساء، بمقر المجلس.

وتابع في رسالته للنواب المعينين :" يسعدني أن أهدي لكم أطيب التهاني بتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية وهي ثقة كبيرة وضعت في اهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما."

وخصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، الباب رقم 4 لاستقبال الأعضاء، مع وجود عدد من الموظفين لاصطحاب النواب إلى مقر قاعة استخراج كارنيهات العضوية، ووضعت علامات استرشادية منذ دخول النواب من باب المجلس، الأمر الذي يسر علي النواب الجدد معرفة مقر القاعة المخصصة لهم وأقامت الأمانة العامة ممرًا شرفياً توسطته سجادة خضراء.

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها ٥٣ مكرر (ھـ) الصادر في ٧ ینایر سنة ٢٠٢١، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة ٢٠٢١، بتعيين بعض الأعضاء بمجلس النواب وهم:

إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .

عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .

فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .

هدى عبدالستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .

داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .

منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .

جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .

محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .

نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .

آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .

محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .

دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .

دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس

نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .

جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .

حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .

حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .

منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .

عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .

دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .

عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .

كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .

فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .

ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .

علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .

محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .

ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل .

إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى