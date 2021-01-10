الإسكان: تنفيذ 53 دوراً بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 53 دوراً بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجارى تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، لخدمة سكان الحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسجد بالمجاورة الأولى بسعة 150 مصلٍ، وسوقين تجاريتين بهما 10 محال بكل سوق، بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ تنفيذ مبني مجمع مطاعم بمساحة 6000 م2 يشمل هايبر، والدورين الأول والثاني بنشاط تجاري والدور الثالث بنشاط إداري، بالمجاورة الثامنة، وكذا مبني سوق تجاري وطنية مارت بمنطقة الواحة، وحضانتين بالمجاورتين الأولى والثامنة.

وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بلغ 85 % للأعمال الإنشائية، و20 % لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وأضاف وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالقطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ 29 %، موضحاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

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