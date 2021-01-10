شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات "التزويغ" بالسكة الحديد تختلف وفق نوع القطار ودرجته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن غرامات "التزويغ" أو محاولة استقلال القطارات بدون شراء تذاكر، حيث تقوم هيئة السكة الحديد فى هذه الحالة بتحصيل قيمة التذكرة بجانب الغرامة المقررة التى تختلف حسب نوع القطار ودرجته وفق التالى:
1ـ العربات الـ TOP VIP المحلقة ببعض القطارات العاملة بنظام الـ VIP تبلغ قيمة غرامتها 100 جنيه.
2ـ عربات القطارات العاملة نظام الـ VIP تبلغ قيمة غرامتها 40 جنيها.
3ـ القطارات الأسبانى والفرنساوى تبلغ غرامتها 30 جنيها.
4ـ القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الدينامكية (العادية) غرامتها 50 جنيها.
5ـ عربات القطارات المميزة والمطورة (العادية) غرامتها 20 جنيها.
6ـ القطارات العاملة على خطوط الضواحى تبلغ غرامتها 15 جنيها.