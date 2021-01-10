غرامات "التزويغ" بالسكة الحديد تختلف وفق نوع القطار ودرجته.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن غرامات "التزويغ" أو محاولة استقلال القطارات بدون شراء تذاكر، حيث تقوم هيئة السكة الحديد فى هذه الحالة بتحصيل قيمة التذكرة بجانب الغرامة المقررة التى تختلف حسب نوع القطار ودرجته وفق التالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012