شكرا لقرائتكم خبر عن حفل استقبال بمجلس النواب لـ 28 برلمانيا معينا .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مجلس النواب اليوم الأحد حفل استقبال تنظمة الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، للأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والبالغ عددهم 28 نائبا، وذلك على غرار حفلات الاستقبال التي جرى تنظيمها للنواب المنتخبين.

يُشار إلى أنه بإعلان قائمة التعيينات يكتمل تشكيل المجلس النيابي، ليعقد جلسته الافتتاحية في ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني (5 سنوات)، يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير 2021.

وتأتى تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائمة 28 عضوا بمجلس النواب 2021 والتي أجاز له قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تعيينها بمجلس النواب لتضفي مزيد من الكفاءات والخبرات النوعية بما يثري الحياة النيابية.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذي أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016 ، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرار يعين عضوا بمجلس النواب كل من:

السيدة / إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .

السيدة / عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .

السيدة / فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .

السيدة / هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .

السيدة / داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .

السيدة / منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .

السيدة / جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .

السيد / محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .

السيدة / نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .

-السيدة / آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .

-السيد / محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .

-السيدة / دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .

السيدة / دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس

السيدة / نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .

-السيد / جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .

-السيد / حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .

-السيد / حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .

-السيد / عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .

-السيد / كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .

السيد / فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .

-السيدة / ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .

-السيد / علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .

-السيد / محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .

-السيد / منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .

-السيد / عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .

-السيدة / دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .

-السيد / ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل .

السيد /إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى