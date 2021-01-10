شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. استمرار الشبورة بكثافة على مدينة الشيخ زايد وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الشبورة كثافتها صباح اليوم الأحد، علي الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الشيخ زايد وأكتوبر، مما أدى إلى انعدام الرؤية تماما ووصلت إلى مرحلة الضباب.

وكانت الشبورة قد بدأت كثافتها مع الساعات الأولي لهذا اليوم، مما أدى الي قلة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية لتفادى الأخطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت أن اليوم الأحد، يشهد طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.