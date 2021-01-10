شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل التضخم الشهري -0.5% لشهر ديسمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره -0.5% عن شهر نوفمبر 2020.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -10.1%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.2%، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة -0.1% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.6%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.7% ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.1%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.0% لشهر ديسمبر 2020 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

وسجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 5.1% لعام 2020 مقابل 8.5% لعام 2019.