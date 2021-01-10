شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر..الشبورة الكثيفة بطريق الزقازيق-القاهرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365” بث مباشر عن حالة الطقس والشبورة المائية الكثيفة بطريق "أبو كبير الزقازيق - القاهرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد"، وشهدت طرق ومحاور محافظة الشرقية، شبورة مائية كثيفة، والتى سببت صعوبة فى الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطرق.

كما أدت الشبورة المائية إلى إعاقة سير السيارات على الطرق لكونها حجبت الرؤية الرئيسية بشكل شبه كامل ما يضع السائقين وأصحاب المركبات فى خطر داهم، والطريق الذى تم البث منه يربط بين محافظات "الشرقية والقاهرة ، والشرقية والدقهلية".

ويتفرع الطريق بمدينة أبو كبير إلى مركز كفر صقر ثم مركز السنبلاوين إلى المنصورة، ومنها إلى الإسكندرية ودمياط، كما يربط الطريق الشرقية بمحافظة الإسماعيلية ويتجه المسافر من أبو كبير إلى فاقوس ومنها إلى الإسماعيلية ومدينة القنطرة ومحافظة بورسعيد، فهو طريق حيوى جدا، وتلاحظ قيام السائقين بتخفيض سرعات السيارات بسبب الشبورة الكثيفة.