شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائج للتغذية الصحية للوقاية من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو معلوماتى بثتة عبر الصفحة الرسمية علي فيس بوك مجموعة من النصائح الخاصة بالتغذية الجيدة التي تضمن رفع الحالة المناعية في مواجهة أزمة كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان في الفيديو، إنه يجب الحرص علي تناول كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلي الحرص علي التغذية الصحية الكاملة التى يتنوع بها مصادر الغذاء بين اللحوم والخضروات والألبان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة المناعية للجسم ترتفع مع الغذاء الصحى خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.