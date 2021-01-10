شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: الشائعات لها آثار ضارة على الفرد والمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي أن الشائعات لها آثار ضارة علي الفرد وعلي المجتمع..محذرًا من الاستماع إليها أو تصديقها لما لها من آثار سلبية.

وأكد المحافظ ، أن الشائعات ورائها مصالح شخصية، وأن تليفونه مفتوح على مدار اليوم للاستفسار عما يتردد من شائعات والرد عليها..مطالبًا المواطنين بالحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للشائعات.

وحذر المحافظ من الذي يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك..مطالبًا الجهاز التنفيذي بالعمل علي تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم، وعدم الالتفات لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة.