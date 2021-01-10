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فريق من معهد القلب يصل مستشفى العريش للكشف الطبي وإجراء العمليات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، الأحد، فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفريق برئاسة الدكتور محمد ابراهيم البدراوى استشارى القلب فى المعهد القومى للقلب ، ويضم كل من الدكتور محمد أحمد عبد العزيز عرابى أخصائى القلب فى المعهد ، ياسر مصطفى حافظ فنى أشعة فى المعهد ، وأحمد رجب مصطفى فنى تمريض ومنسق القافلة

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى، منسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار عثمان، إلى أن وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، وبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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