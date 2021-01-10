شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وصول دفعة من أطباء الجامعات لمستشفى العريش للكشف على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم كلا من الدكتور، نادر عبد الرحيم البرعى ،أستاذ جررحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق ، الدكتور ، عمرو عبد الباسط عبد العزيز ، أستاذ مساعد جراحة عامة فى جامعة الزقازيق ، الدكتور ، حاتم محمد عبد المنعم فرج .. أستاذ مساعد جراحة عامة فى جامعة الزقازيق ، الدكتور ، هشام أحمد عبد المهيمن ، أستاذ مساعد تخدير فى جامعة المنصورة، الدكتورأحمد عادل محمد عزت السيد غريب ، مدرس جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .، الدكتور ، هانى عبد المولى محمد عبد المولى، مدرس جراحة أوعية دموية فى جامعة القاهرة ، الدكتور ، سامح السيد سعيد السيد .، مدرس جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق ، الدكتور ، أحمد صبحى السيد محمد عبد العال ، مدرس جراحة أنف وأذن وحنجرة فى جامعة الأزهر ، الدكتور ، سامح حمدى حسن عبد البارى ، مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .، والدكتور، أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح ، مدرس مساعد جراحة عظام فى جامعة المنصورة .

وأضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

أضاف عثمان، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.