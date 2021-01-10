شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وارتفاع بدرجات الحرارة وتصل العظمى على القاهرة الثلاثاء 26 درجة مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على حلايب وشلاتين .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «22– 12»، قنا «27- 10»، الأقصر «28– 10»، أسوان «28 – 11» .

أما غداً الاثنين فيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافيء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 16»، شمال الصعيد «25 – 09»، جنوب الصعيد «29 – 10» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الثلاثاء أن يسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء دافيء على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 15»، الوجه البحرى «26 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 16»، شمال الصعيد «27 – 10»، جنوب الصعيد «30 – 11» درجة مئوية .