شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق نقابة الأطباء: الأطفال حامل جيد لعدوى كورونا والأقل تأثرا به.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن الإجراءات الاحترازية للحماية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا، لابد أن تتحول إلى أسلوب حياة من أجل الحفاظ على الحياة، موضحا أن أبسط وسائل تطبيقها تتمثل فى غسل الأيدى باستمرار بالماء والصابون، والكحول، وتنظيف الأسطح بالكلور، كما أن ارتداء الكمامة من أهم وسائل منع انتشار العدوى، وترك مسافات لا تقل عن متر أو متر ونصف.

وأضاف القاضى: أن تأثير الفيروس على الأطفال ليس قويا، وفى أغلب الأوقات يكون دون أعراض، لكن الطفل حامل جيد للفيروس، مما يتطلب عدم اصطحابهم فى المستشفيات والعيادات والأماكن المزدحمة دون ارتداء الكمامة، والمصاب بنزلة برد لابد أن يعزل نفسه لحماية المحيطين به، ولا يجب الاعتماد على صغر السن، أو عدم وجود أمراض مزمنة كمبررات لعدم الالتزام بتلك الاجراءات، حيث أن فيروس كورونا المستجد "بدون كتالوج"، لافتا إلى أن الأكثر عرضه للخطر هم كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الحوامل، مشيرا إلى أن مقويات المناعة أبرزها الزنك وفيتامين سى.