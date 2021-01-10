شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: لم نحذف أجزاء من مقررات الدراسة بعد تحويلها لأون لاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن قرار تحويل الدراسة أون لاين حتى نهاية الفصل الدراسى الأول لم يؤثرعلى المقررات الدراسية خلال العام الجامعى، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي أجزاء منها ولم يتم إضافة أي أجزاء أيضا.
وأوضح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الطلاب درسوا نفس المقررات الدراسية لكل عام دراسى وذلك مع تطبيق منظومة التعليم الهجين التي تضمن أن يكون 50 % من التعليم أون لاين و50 % حضور مباشر للطلاب فى الكلية.
وذكر الدكتور أحمد رجب، أن هناك انتظاما كاملا فى استكمال الدراسة أون لاين للطلاب من خلال منصة الجامعة التعليمية " بلاك بورد" وسط تفاعل وتجاوب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات الإلكترونية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعا طارئا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتى تنص على الآتى:-
1 - استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2020.
2 - بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2020 وحتى السبت 20 فبراير 2020.
3 - تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا، وذلك فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.