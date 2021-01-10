شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: لم نحذف أجزاء من مقررات الدراسة بعد تحويلها لأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن قرار تحويل الدراسة أون لاين حتى نهاية الفصل الدراسى الأول لم يؤثرعلى المقررات الدراسية خلال العام الجامعى، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي أجزاء منها ولم يتم إضافة أي أجزاء أيضا.

وأوضح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الطلاب درسوا نفس المقررات الدراسية لكل عام دراسى وذلك مع تطبيق منظومة التعليم الهجين التي تضمن أن يكون 50 % من التعليم أون لاين و50 % حضور مباشر للطلاب فى الكلية.

وذكر الدكتور أحمد رجب، أن هناك انتظاما كاملا فى استكمال الدراسة أون لاين للطلاب من خلال منصة الجامعة التعليمية " بلاك بورد" وسط تفاعل وتجاوب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات الإلكترونية.