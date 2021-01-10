شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب و"الدكش" إمبراطور المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان، الحكم على متهمين بأحداث عنف المطرية، محاكمة المتهمين بقتل طالب "الرحاب "، محاكمة متهمى "خلية داعش التجمع الأول، محاكمة الدكش إمبراطور المخدرات.

محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

محاكمة المتهمين بقتل طالب "الرحاب"

تنظر الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب.

محاكمة متهمى "خلية داعش التجمع الأول"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.

محاكمة الدكش إمبراطور المخدرات في القليوبية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة أخطر العناصر الإجرامية، الشهير بـ"الدكش" إمبراطور المخدرات فى القليوبية، وذلك في قضية الإتجار بالمخدرات في منطقة الأميرية .

كانت محكمة جنايات بنها قضت بمعاقبة المتهم محمد حافظ الشهير بـ"الدكش" بالإعدام شنقا، بتهمة قتل ضابط وخفيرين وعدد من الجرائم التى ارتكبها ضد أهالى الجعافرة، ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية أخرى متهم فيها بالإتجار فى المخدرات.

النطق بالحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية"

تنطق الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بحكمها على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.