شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق 8 طرق صحراوية بسبب ظهور الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، 8 طرق أمام حركة السيارات، وهى: بلبيس الصحراوى والفيوم الصحراوى وأسيوط الغربى والعلمين والإسماعيلية الصحراوى ومحور 26 يوليو وطريق الكريمات وطريق العين السخنة؛ بسبب ظهور الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بقائدى السيارات توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.