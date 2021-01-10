شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل افتتاح كأس العالم لليد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، حيث تترقبها أنظار العالم، وسط حرص مصر على الخروج بالبطولة بمشهد حضاري يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

وتؤمن المجموعة الأفريقية حفل الافتتاح وكافة مبارايات البطولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، حيث تم وضع عددًا من السيناريوهات الأمنية لتأمين البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عن دخول نجوم عروض حفل افتتاح المونديال داخل الفقاعة الطبية مبكرا استعدادا لمراسم الحفل من أجل تطبيق نظام الحجر الصحى عليهم للحفاظ على سامتهم من فيروس كورونا للخروج بحفل الافتتاح بشكل أمن صحيا .

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.