شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. شروط وكيفية امتلاك «سيارة معاقين» معفاة من الجمارك (رابط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُقدم الدولة المصرية مؤخراً كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مشاركين في تنمية المجتمع مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.

ومن هذا المنطلق، تقوم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جهات أخرى بمنح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا تناسب احتياجاتهم، حيث تتحمل الوزارة كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل الحياة على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

منصة جديدة خاصة بكل ما يخص السيارات المعفاة من الجمارك

قامت المجالس الطبية المتخصصة، بتدشين موقع الكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا

يتيح الموقع كافة الخدمات الكترونيا لذوى الإعاقة، للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك.. من تلك الخدمات:

1- حجز موعد للكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنــــــــــــــا

2- الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز.. اضغط هنـــــــــــــــــــا

3- تعليمات عامة عن الشكف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا

شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك:

الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة للترية للسيارة عن 1600 cc

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

9- الحصول على تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

اجراءات الكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين

وفقًا للموقع الاكترونى، فإ اجراءات الكشف الطبى للحصول على سيارات معفاة من الجمارك كالآتى:

1- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

2- يقوم متقدم الطلب بملأ البيانات الموجودة على الموقع، والتى تتضمن:

- البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفه – رقم التليفون .

- اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – امراض دم – امراض قلب ).

- اذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الاهلية بسبب مرض ما، يقوم بتسجيل البيانات التالية: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي – صفته بالنسبة للمتقدم من ذوى الإعاقة).

- مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- قم باختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختر الجمرك المطلوب الذي ترغب في الحصول على السيارة منه.

3- بعد انتهاء تسجيلك لكافة البيانات، يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.

4- لا يجوز الحجز، لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

مواعيد حجز الكشف الطبى

وفقًا لما ذكره الموقع، فإنه سوف يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاه من الجمارك يوميا الساعه الواحده ظهرا في ايام العمل الرسمية.

امتلاك سيارة معاقين وفقًا للقانون الجديد

وفقًا للبند الرابع في المادة 31 من قانون ذوى الإعاقة الجديد، فإنه أتاح اعفاء السيارات الملاكي أو وسائل النقل المجهزة طبيًا، لأصحاب ذوى الإعاقة من الجمارك. كذلك اعفاءهم من ضريبة القيمة المضافة.

تشمل الاعفاءات كل أصحاب الاعاقات بدون تحديد نوع اعاقة معين مع تحديد فترة خمسة سنوات لامكانية الحصول على سيارة ثانية باعفاء جديد. مع حظر القانون التصرف في السيارات المجهزة طبياً لفترة 5 سنوات بأي شكل من الاشكال سواء البيع بعقود ابتدائية أو نهائية أو بتوكيلات وعدم تغيير استخدام السيارات لغير المخصصة له من أغراض.