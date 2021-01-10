شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب 676 ألف معلم من 1 يناير 2020 حتى الآن فى مواد التخصصات والتنمية المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تهتم بالمعلمين باعتبارهم هم عصب المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم تدريب 676 ألفا و232 معلما من 1 يناير 2020 حتى الآن على التنمية المهنية المهنية ومواد التخصصات المختلفة والأساسية.

وأوضح نائب الوزير فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن التدريبات شملت برامج الترقى وتغيير المسمى الوظيفى وبرامج مهارات القيادة لمديرى ووكلاء المدارس وأساسيات التوجيه الفنى والتسكين على الكادر وبرامج إدارة تكنولوجيا الحاسب الآلى ومعلمى التعليم المجتمعى وغيرها من البرامج التى تساهم فى رفع كفاءة المعلمين داخل المدارس.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسى من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.

وكانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.