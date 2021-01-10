شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد انتظام الدراسة أون لاين بجميع الكليات حتى 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدراسة مستمرة على مستوى كليات الجامعة عن بعد عبر منصة الجامعة، منذ قرار الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات باستكمال الدراسة اون لاين حتى إجازة الفصل الدراسى الأول.
وأوضح الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح لـ" الخليج 365" أن هناك تفاعلا بين الطلاب على مستوى الكليات مع أعضاء هيئة التدريس ، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من استكمال المقررات الدراسية فى 14 يناير الجارى ، وبدء إجازة الفصل الدراسى الأول حتى 20 فبراير.
وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ أنه حتى الآن سيتم إجراء الامتحانات فى موعدها وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بعد إجازة الفصل الدراسى الأول، موضحا أنه سيتم تقييم الوضع خلال الفترة المقبلة لتحديد الموقف النهائي وموعد إتمام الامتحانات.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتى تنص على الآتى:-
1 - استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2020.
2 - بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2020 وحتى السبت 20 فبراير 2020.
3 - تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا، وذلك فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.
4 - تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تطبيق القرارات.
5 - وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.