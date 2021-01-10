شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد انتظام الدراسة أون لاين بجميع الكليات حتى 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدراسة مستمرة على مستوى كليات الجامعة عن بعد عبر منصة الجامعة، منذ قرار الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات باستكمال الدراسة اون لاين حتى إجازة الفصل الدراسى الأول.

وأوضح الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح لـ" الخليج 365" أن هناك تفاعلا بين الطلاب على مستوى الكليات مع أعضاء هيئة التدريس ، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من استكمال المقررات الدراسية فى 14 يناير الجارى ، وبدء إجازة الفصل الدراسى الأول حتى 20 فبراير.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ أنه حتى الآن سيتم إجراء الامتحانات فى موعدها وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بعد إجازة الفصل الدراسى الأول، موضحا أنه سيتم تقييم الوضع خلال الفترة المقبلة لتحديد الموقف النهائي وموعد إتمام الامتحانات.