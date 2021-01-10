شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة المرور فى"تفويج" السيارات بالطرق أثناء الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضرب الشبورة المائية، غالبية الطرق السريعة، هذه الأيام، وتتسبب فى انعدام الرؤية، مما يدفع الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إلى غلق الطرق حرصا على سلامة المواطنين ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج فى بعض المحاور والطرق.

ويتمثل"التفويج" فى تجميع عدد من السيارات تسير باتجاه واحد وحث قائديها على السير بسرعة منخفضة وتتقدم هذه السيارات سيارتين عليهما فنار تابعتين للمرور، تتبعها السيارات الخاصة بالمواطنين وتنتهى المهمة بوصول السيارات لنهاية الطريق.

وتتابع غرفة العمليات مع ضباط المرور المنتشرين طبيعة الحركة على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات والانتقال إليها بشكل سريع عند الضرورة.