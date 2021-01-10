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"الأمور المستعجلة" تنظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال الإخوان، والتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الجماعة، ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى ورثة محمد مرسي "متوفى"، ومحمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وعبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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