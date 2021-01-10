يُسهم في سد فجوة الإنتاج الزراعي.. برلماني يشيد بمشروع "مستقبل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، واستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.

وأكد المصري، خلال بيان صادر له السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القطاع الزراعي اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014، وهو ما ظهر من افتتاحات ومشروعات الزراعة التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على دعم قطاع الزراعة ومشروعات التوسع الأفقي في ربوع مصر؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب بأن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان، خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعي؛ مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى سد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، بالاضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير مباشرة لكل فئات المواطنين؛ نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.