برلماني: مصر اتخذت إجراءات احترازية قوية لإنجاح بطولة "لعالم لليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة، في ظل التحديات والظروف الراهنة يؤكد مدى قوة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وتضافر الجهود لخروج البطولة بشكل يليق بحجم الدولة المصرية، ومكانة مصر، والرياضة المصرية.

وأوضح محسب، في بيان له أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات القوية، وأن هناك جهودًا على الأرض الهدف منها سلامة الجميع وخروج البطولة بالشكل اللائق والصورة المطلوبة، وترتيبات بين كل الهيئات والوزارات المختصة؛ لضمان تحقيق ذلك، بداية من الوزارات ومرورًا بكل العاملين في مختلف هذه المؤسسات، وحرصًا من الجميع على خروج البطولة بصورة مشرفة للرياضة المصرية.

وناشد عضو مجلس النواب المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يكون للجميع دور في مساندة الجهود التي أقرتها الدولة لخروج البطولة بشكل يليق بحجم الدولة المصرية، وفى نفس الوقت لمنع تفشي الإصابات حتى لا يستغل البعض هذا الأمر ويشن هجومًا على مؤسسات الوطن.

وأشاد محسب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، وما يتم من وضع عدد من السيناريوهات تهدف جميعها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم تفشي الفيروس، وبالفعل استطاعت أن تحافظ على المواطنين وتحِد من انتشار الفيروس بشهادة كبرى الدول والمؤسسات الطبية العالمية، وهذا يضع على كاهل المواطنين مزيدًا من المسؤولية لتضافر الجهود والحفاظ على المكتسبات التي حققتها هذه الإجراءات خلال الفترة السابقة وحتى الآن.