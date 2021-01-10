شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عدم التزام المصلين.. غلق مسجد الرحمة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة أزمة «كورونا» غلق مسجد «الرحمة القبلي» بقرية أبوشنب بإدارة أوقاف أبشواي، لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بناء على ما ورد من مديرية أوقاف الفيوم بشأن عدم التزام رواد المسجد.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وأهابت برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله عز وجل.

كانت وزارة الأوقاف قد أكدت أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة، وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

وحذرت وزارة الأوقاف من عدم الالتزام بالإجراءات مشددة أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أي مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية مع إحالة أي مقصر من العاملين بالأوقاف في متابعة ذلك للتحقيق .

وكان الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، صرح إن لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف اتخذت عدة قرارات بإعادة فتح عدد من المساجد على مدى اليومين الماضيين بعد قرارات غلقها، بدأت بفتح 7 مساجد بأوقاف دمياط وذلك بعد غلق دام لمدة أسبوع وذلك بناء على مذكرة المديرية، بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.