شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب إضاءة لـ20 عمودا باللمبات الموفرة في الشوارع الرئيسية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لتوفير الخدمات للمواطنين، خاصة في مجال الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

واستكملت إدارة الكهرباء والإنارة بمجلس مدينة مرسي مطروح، السبت، تركيب إنارة لمبات ليد الزينة باللون الأزرق على الأعمدة بشارع الجلاء بعدد 20 عمودا، وكذلك مراجعة وصيانة كشافات الإنارة بالكيلو 3 لتوفير الإنارة بالمنطقة يمين الطريق الدولي الساحلي مطروح، كما استمرت جهود النظافة والتطهير بمنطقة حى غرب.

من ناحية أخرى، استمرت جهود مدينة الحمام برئاسة وجيه عبدالرازق، رئيس المدينة، في أعمال التطهير، حيث تم تطهير وتعقيم العزبة الشرقية والمحطة والبريد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة مطروح لمنع انتشار فيروس «كورونا».