شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة (رابط التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.

رابط التقديم:

وفقًا للموقع الإلكترونى، فإنه يمنحك ثلاث خدمات تخص كارت الخدمات المتكاملة، وهم كالآتى:

- تقديم طلب من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

- الإستعلام من طلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

- حجز موعد من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــا

ما هى خطوات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

بحسب ما نشره الموقع الالكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، فإن الخطوات كالتالى:

1- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم

2- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

3- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به.

4- قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

5- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

6- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

طريقة الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة:

بحسب ما تم نشره على الموقع الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى، يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة، أو من ينوب عنه في حال كان ذوي الإعاقة قاصرًا، بإدخال الرقم القومي الذي تم تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة به.

يُذكر أن مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بإجراء الكشف الطبي لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص سلطة التحقق من الكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذوي الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبي جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك بتشخيصه الطبي.