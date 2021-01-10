شكرا لقرائتكم خبر عن طلمبات جديدة لمحطة خور أبوسبيرة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، العمل على تركيب طلمبتين جديدتين بمحطة مياه خور أبوسبيرة.
وقال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ فى لقائه الشعبى بعدد من المواطنين بأبوالريش بحرى، إن دعم محطة خور أبوسبيرة سيقضى على مشكلة مياه الشرب بمناطق الخطارة والمقلة ودار النعيم وخور أبوسبيرة.
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