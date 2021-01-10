طلمبات جديدة لمحطة خور أبوسبيرة بأسوان

وقال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ فى لقائه الشعبى بعدد من المواطنين بأبوالريش بحرى، إن دعم محطة خور أبوسبيرة سيقضى على مشكلة مياه الشرب بمناطق الخطارة والمقلة ودار النعيم وخور أبوسبيرة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012