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مشروعات عملاقة جاهزة للافتتاح بالمنيا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” عددا من المشروعات، التى تم الانتهاء منها، والتى أصبحت جاهزة للافتتاح الرئاسى، والتى تمثل نقله نوعية فى محافظة المنيا وتعيدها إلى مكانتها الطبيعية.

1- محور سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة ما بين القاهرة والمنيا، بطول 97 كم.

2- مستشفى سمالوط النموذجي.

3- وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى الرئيسي، سعة 85 سريراً و 6 أسرة عناية مركزة.

4- مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية.

5- مركز التحكم الإقليمى بسمالوط ويخدم 5 محافظات.

6- 102 عمارة إسكان اجتماعى بالمطاهرة بإجمالى 2448 وحدة سكنية.

7- المزرعة النموذجية بغرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، وجاهزة للافتتاح، وتتضمن 10 آلاف فدان لزراعة البنجر والمحاصيل الأخرى، ومشروع متكامل للإنتاج الحيوانى ومصنع أعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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