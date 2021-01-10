شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات عملاقة جاهزة للافتتاح بالمنيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” عددا من المشروعات، التى تم الانتهاء منها، والتى أصبحت جاهزة للافتتاح الرئاسى، والتى تمثل نقله نوعية فى محافظة المنيا وتعيدها إلى مكانتها الطبيعية.
1- محور سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة ما بين القاهرة والمنيا، بطول 97 كم.
2- مستشفى سمالوط النموذجي.
3- وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى الرئيسي، سعة 85 سريراً و 6 أسرة عناية مركزة.
4- مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية.
5- مركز التحكم الإقليمى بسمالوط ويخدم 5 محافظات.
6- 102 عمارة إسكان اجتماعى بالمطاهرة بإجمالى 2448 وحدة سكنية.
7- المزرعة النموذجية بغرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، وجاهزة للافتتاح، وتتضمن 10 آلاف فدان لزراعة البنجر والمحاصيل الأخرى، ومشروع متكامل للإنتاج الحيوانى ومصنع أعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان.