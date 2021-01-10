شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران ثلاثى نادر بين كواكب المشترى وزحل وعطارد يزين مساء مصر فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر و الوطن العربى، مساء اليوم، الأحد، اقتران ثلاثي بين كواكب المشترى وزحل وعطارد بالافق الجنوبى الغربى بعد حوالى 45 دقيقة من غروب الشمس، وستشكل الكواكب الثلاثة مثلثًا صغيرة وربما هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران نظرا لأن الكواكب ستكون منخفضة نخو الافق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفاً بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني.

كوكب المشتري سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى - مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا - إلا أن الكوكب ذي الحلقات لا يمكنه منافسة المشتري الذي يتفوق عليه بحوالي 11 مرة، فالمشتري هو رابع ألمع جرم سماوي ، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل ( بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

وكانت أخر مرة يرصد فيها اقتران بين ثلاثة كواكب في أكتوبر 2015 عندما انتظم المشتري والزهرة والمريخ في ثلاثي كوكبي مشابه.

جدير بالذكر يومًا بعد يوم سيهبط المشتري وزحل نحو موقع غروب الشمس وفي المقابل يرتفع عطارد مبتعدا عن ضوء وهج الغروب.