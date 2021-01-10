شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معنى الأعياد السيدية فى الكنيسة القبطية وأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن الأعياد السيدية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تخص السيد المسيح وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية الهامة.

مفهوم العيد

إن كلمة عيد تعني احتفال بمناسبة هامة أثرت في تاريخ البشرية، يتعود الناس تذكرها كل عام بكل ما فيها من خير ومن فوائد عامة وخاصة.. فالعيد يعاد كل عام ويتعود الناس على الاحتفال به.. والله نفسه أمر بذلك ورتب هذه المناسبات كتذكارات ثابتة حتى لا ينسى الناس أعمال الله العجيبة التي صنعها لأجلهم.

والأعياد السيدية تنقسم إلى نوعين

الأول الأعياد السيدية الكبرى وهي تمس "خلاص البشرية" مباشرة

1- ‫البشارة 29 برمهات.‬ 2- ‫الميلاد 29 كيهك.‬ 3- ‫الغطاس 11 طوبة.‬ 4- ‫الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير.‬ 5- ‫القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير.‬ 6- ‫الصعود اليوم الأربعين من القيامة.‬ 7- ‫العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.‬

الأعياد السيدية الصغرى: الأعياد السيدية الصغرى: معني عيد سيدي صغير هو حدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه ،ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص .