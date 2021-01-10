شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن مشروع تبطين الترع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى، أعمال تأهيل الترع فى محافظات الجمهورية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لترشيد المياه ومنع إهدارها.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات لا تعرفها عن مشروع تبطين الترع:

1-المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع بدأت في عام 2020، ومن المقرر أن تنتهي منتصف 2022.

2- المستهدف تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية.

3- تنتهى المرحلة الأولى من تأهيل الترع بعد عامين ثم تبدأ المرحلة الثانية.

4-حتى الآن الانتهاء من تأهيل حوالي 700 كيلو متر من 4 آلاف كيلو متر يتم العمل فيهم حاليا.

5- التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

6- أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق.

7- ستسهم أعمال التأهيل بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

8- أعمال تأهيل الترع تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية.

9- يساهم فى حل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، و ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

10- مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037.