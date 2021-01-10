شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تكشف أسباب عدم رغبتها في إنجاب أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة عبير صبري، إنها لم تكن تريد الإنجاب بعد وفاة والدها، مضيفة: «رفضت فكرة أجيب طفل وأموت وأسيبه، وكانت إرادة ربنا أنى لم أرزق بأطفال».

وأوضحت صبري، خلال الجزء الثاني من لقائها مع برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»: «أنا قمت بتربية إخواتى بعد وفاة والدى وتحملت المسؤولية، ولو ربنا رزقنى بأولاد، أتمنى تكون بنت علشان أعرف أتعامل معاها واسميها ورد».

وخلال اللقاء، زارت عبير صبري إحدى دور الأيتام والتقت مع الأطفال لإدخال البسمة والسرور عليهم بتوزيع الهدايا، وحاورتهم وسط فرحة كل من في دار الأيتام.