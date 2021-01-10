شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن اختراق موقع تسجيل لقاح «كورونا» وتسريب بيانات المشاهير؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق الوزارة للموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان عن الموقع بشكل رسمي، بل ما حدث مجرد بث تجريبي لمعرفة مدى تفاعل الناس معه.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أنه تم تطوير الموقع لمدة 3 ساعات فقط، وخلال الساعة الأولى سجّل نحو 10 آلاف مواطن، مشيرا إلى أن الموقع جاهز للتسجيل، ومن الناحية التقنية يدعم دخول 5 ملايين زائر في الدقيقة الواحدة، وبمواصفات تأمينية هامة جدا للحفاظ على سرية البيانات.

وشدد مستشار وزيرة الصحة على أنه تم تأمين الموقع جيدا، ولن يحدث اختراق له، أو الحصول على بيانات المشاهير ونشرها، وتابع: «لا يزال الاستمرار في تطوير المواصفات التأمينية، لذلك تأخر الإطلاق الرسمي له، ولن يكون هناك أي ضرر لاحقا أو إمكانية لتسريب البيانات».

وأشار صلاح إلى أن الفئات التي من المفترض أن تسجل على الموقع، هي الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك الفئات الأكثر تأثرا حال الإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والأورام والفشل الكلوي.

وتابع: «عند التسجيل على الموقع يكشف المواطن عن بعض البيانات مثل»الاسم والعنوان والسن«وأسئلة أخرى عن الحالة الطبية، وهل هناك أمراض يعاني منها، وحال وجود أمراض مزمنة يتم رفع تقرير طبي رسمي يثبت ذلك، وإن لم يستطع المواطن رفع التقرير على الموقع، فإنه ينتظر رسالة نصية بمكان التطعيم، وحين يتوجه إليه يقدم التقارير الطبية المطلوبة.