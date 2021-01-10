شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقى الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، إغلاق عدد من الطرق الرئيسية الصحراوية بسبب الشبورة المائية.

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي و محور 30 يونيو للمتجه الى الإسماعيلية والسويس لوجود شبورة تعيق الرؤية ومنعا لوقوع الحوادث المرورية.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.