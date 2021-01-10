شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحصانة ومغادرة 409 نواب..إسدال الستار على الفصل التشريعى الأول للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحلول هذا التوقيت، ينتهى الفصل التشريعى الأول لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، والذى استمر 5 سنوات وفق المدة المقررة للفصل من تاريخ انعقاده، وبهذا يسدل الستار على أعمال هذا البرلمان وما شهده من حصاد تشريعى ورقابى متضمنا 6 أدوار انعقاد ويصل إجمالى عدد القوانين التى أصدرها نحو 891 قانونا بنحو 10556 مادة.

وببداية يوم 10 يناير تنطلق رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2021، ويبدأ الفصل التشريعى الثانى يوم 12 يناير بناءً على دعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد لتكون الجلسة الأولى من عمر البرلمان الجديد.

وبهذا التاريخ ترفع الحصانة البرلمانية عن 409 أعضاء مجلس نواب لبرلمان 2016، ويأتى من أبرز وأشهر الوجوه التى ستغيب عن مجلس النواب الجديد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الموقوف، والهامى عجينه والدكتور محمد فؤاد والنائب محمد أبو حامد وجون طلعت وأكمل قرطام والنائب أحمد الطنطاوى والدكتور صلاح حسب الله، هيثم الحريرى، اللواء حمدى بخيت، الدكتورة هبة هجرس وشيرين فراج، مارجريت عازر وفرج عامر.

بينما تتمثل أبرز الوجوه التى حالفها الحظ للتواجد فى البرلمان الجديد، النائب علاء عابد وأحمد السجينى والنائب عبد الهادى القصبى وعماد حمودة، طارق الخولى، ومصطفى بكرى، أيمن أبو العلا وهالة أبو السعد، اللواء كمال عامر، وغيرهم من الوجوه البارزة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت يوم الجمعة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.