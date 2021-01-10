شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد الانتهاء من شرح مقررات الترم الأول أون لاين بدون محذوفات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرب انتهاء شرح مناهج ومقررات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل أون لاين بدون محذوفات، موضحة أن هناك استفادة من شرح المناهج والطلاب لديهم اهتمام كبير بما قدمه لهم الوزارة من معلومات عبر المنصات والقنوات التعليمية.

وأوضحت المصادر أن التقييم فى الفصل الدراسى الأول سيكون بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى ومن ثم جميع الطلبة ستحصل على تقييم عادل سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى فبراير المقبل.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسى من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.

وكانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.