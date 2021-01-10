شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة يعلن بدء تدريب الهيكل الإدارى على التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية بدأت فى تنفيذ المرحلة الأولى للحصول على شهادة ISO 9001:2015 ، والخاصة بالجودة الإدارية، والتي تتمثل فى تأهيل وتدريب الموظفين والهيكل الإدارى على التحول الرقمى .

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ" الخليج 365" أن المرحلة الثانية تتمثل فى التشغيل ثم التقييم وآخيرا الحصول على الشهادة الخاصة بالجودة الغدارية وذلك فى إطار رؤية الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030 ، حيث تم البدء فى اتخاذ إجراءات الحصول على الشهادة.

وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن هذا التوجه الجديد العصري يهدف إلى تطوير منظومة ادارة كلية الآداب في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي، ويسعى إلى تنامى دور إدارة جودة الجهاز الإدارى بالكلية مع علو مكانة الكلية .