شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تحويل السيارات للغاز الطبيعى: لا يؤثر على محركة السيارة ومبتخدش وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف حسن مدير تحويل السيارات للغاز الطبيعى، إن السيارات القديمة والمتهالكة تعمل على تلوث البيئة والمبادرة تعمل على تعزيز الاستفادة من الغاز الطبيعى بعد تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى، مضيفا أن جميع أنواع السيارات يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعى مهما كانت ماركتها وهناك أنظمة لكل نوع من أنواع السيارات ويتم عمل تقرير فحص مجانى ونكتب بها ملاحظات التي يجب أن يقوم بعملها صاحب السيارة والسعة المناسبة للسيارة ويتم تحديد موعد تحويل للسيارة بإجراءات بسيطة جدا ويتم تحويل السيارة من ساعتين إلى 4 ساعات والتحويل لا يؤثر أبدا على المحرك.

وأضاف خالد سعد مدير عام تصنيع السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى مع الإعلامى يوسف الحسينى، إنه ليدنا الآن صناعة تجميع السيارات وليس صناعة السيارات الكاملة، لأننا سوق لا يتعدى أكثر من 200 ألف سيارة في العام الواحد وتأسيس مصنع للمحركات أو السيارات يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدة ولابد ان يكون هناك رقم مهول في سوق السيارات لتغطية السوق المحلى والتصدير إلى الخارج .

وتابع: في بداية الصناعات بدأنا قبل بدء اليابان في صناعة السيارات وبدأنا بالسيارة نصر ولكن العالم سبقنا ونحن لدينا مشكلة الضرائب والجمارك وتكلفة التصنيع أصبحت أعلى من استيراد السيارة كاملة، كانت لدينا خطط لإنتاج مليون سيارة في السنة ولكن الثورات عطلتنا.