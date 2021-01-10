وزير النقل يتابع الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه وزير النقل بضرورة تكثيف الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

وأوضح الوزير خلال بيان للوزارة ، أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءا من محور (القاهرة / كيب تاون)، مشيرا إلى أنه يتم تطوير الطريق ليكون محورا حرا يساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

كما وجّه بأن يتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري، من أولويات وزارة النقل.

وأضاف بأن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق (ITS) بها، والتي وجّه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

كما تابع الوزير - وفقًا لبيان لوزارة النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية الجاري العمل بها، حيث تفقد المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير المرحلة الأولى بدء من محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر 2.85 بالطريق ثم قطاعات المرحلة المختلفة، حيث تم تقسيمها إلى 10 قطاعات لسرعة الإنجاز.

ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كباري و16 نفقًا.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق، حيث تابع أعمال التنفيذ بطول 52 كم في المسافة من المنيا حتى ديروط حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.9 متر، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات 3 حارات باتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وحارتين خرسانيتين باتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار وإنشاء 5 أنفاق، وتم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلى ديروط على 8 شركات لتنفيذ أعمال الأتربة، و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.

جدير بالذكر أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، الذي يبلغ إجمالي أطواله 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، وصدقت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه.. ويتم تنفيذ مشروع الطريق على 4 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى الجاري العمل بها المسافة من تقاطع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 95%، وتشمل المرحلة الثانية الجاري العمل بها المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 بنسبة تنفيذ بلغت 22% لأعمال الأتربة والمسافة من السباعية وحتى توشكى بطول 325 كم.

أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، بينما تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورا بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كم.