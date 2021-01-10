شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات ساخنة أمام رئيس جهاز حدائق أكتوبر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبرعقب توليه جهاز المدينة إن مكتبه مفتوح لكافة سكان المدينة للنظر في شكاواهم وطرح جميع الأفكار والمقترحات الجادة لخدمة المدينة والعمل على حلها .

وأشار «مصطفى» إلى أنه استمع لشكاوى من سكان المنطقة الأولى بإبنى بيتك مناطق ومشروع الإسكان الاجتماعي 247 ومساكن الإسكان القومي بالمستثمرين والإسكان القومي بحي زهور سيتي وحي الندى والمناطق المحصورة (أوب) .

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيفتح أهم 4 ملفات في المدينة والتي من أبرزها (ملف المواصلات) سواء داخل المدينة أو خارجها وربطها بكافة الأحياء ، موضحا أنه سيعقد اجتماعا فى القريب مع ممثلي شركات النقل والمواصلات وهيئة النقل العام ، للعمل على توفير وسيلة مواصلات آمنة وبسعر رمزي .

أما الملف الثاني فيشمل تشغيل الوحدات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان أو إمكانية توفير أطباء لخدمة المواطنين والسعي إلى إنشاء مستشفى عام للمدينة .

واضاف أن الملف الثالث فهو ملف التعليم والعمل على تشغيل المدارس وإنشاء المعاهد أزهرية في حال موافقة الجهات المختصة بذلك الأمر .

وأما الرابع فهو التموين ويشمل توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين وإنشاء مجمع مخابز لإنتاج الخبز المدعم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو تخصيص أراض لإنشاء مخابز في كل منطقة، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التموين لتشغيل 10محلات مخصصة لها في السناتر تغطي كافة المناطق وتشغيل 3 مكاتب تموين ، فضلا عن تشغيل 10 محلات تابعة لوزارة الزراعة لطرح منتجاتها بأسعار مخفضة.

وتابع رئيس الجهاز أنه يسعى حاليا إلى رفع كفاءة الطرق الموجودة الرئيسية وأبرزها طرق (زويل وسوق الجملة والنايل سات) والعمل على تجميل المدينة والحفاظ على صورتها الجمالية والتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لإنشاء الكباري بطريق الواحات والطرق الرئيسية والتوسعات.