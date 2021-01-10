شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من «الصحة» عقب انتحار مصاب بـ«كورونا» في مستشفى العزل بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تحرك من وزارة الصحة والسكان، عقب واقعة انتحار مصاب بفيروس «كورونا» بالدقهلية، السبت، بإلقاء نفسه من شرفة العزل بمستشفى ميت غمر، على خلفية مروره بأزمة نفسية بسبب إصابته بالفيروس ورغبته الملحة في الخروج من العزل، كثفت الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية تحركاتها لعدم تكرار الواقعة، وتم التواصل مع جميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية والتأكيد عليهم بسرعة التواصل مع الطبيب النفسي المتواجد بالمحافظة للمرور واستدعائه في أي وقت حالة وجود شكوك في السلامة النفسية لأي من المصابين، وتم توزيع قائمة بأرقام الأطباء النفسيين على مديري المستشفيات لتيسير التوصل فيما بينهم.

وكان المواطن عبد العظيم السيد محمد صرصار، 59 سنة، المقيم بقرية سنتماى دائرة مركز ميت غمر، ومصابا بـ«كورونا» قد ألقى بنفسه عصر اليوم من نافذة غرفة العزل، بالطابق الرابع بمستشفى ميت غمر العام، ما أدى إلى إصابته بكسر في عظام الجمجمة ووفاته في الحال.

ونوهت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه بتكليف من وزيرة الصحة والسكان وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا من منطلق توفير الدعم النفسي لجميع فئات المجتمع وخاصة في الفترة الحالية التي تم فيها اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لحماية المواطنين، قام فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بعدة اجتماعات مع الإدارات المختلفة بوزارة الصحة والسكان ومع عدة جهات دولية ومحلية عاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي وكذلك العديد من أقسام الطب النفسي في الجامعات، وقد اتفقت الاطراف على تقديم الدعم النفسي لثلاث فئات (حالات الإصابة بفيروس كورونا، الفرق العلاجية ، فئات المجتمع المختلفة )، وتم التواصل المباشر مع مديري مستشفيات الحجر الصحي للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسي وأيضا مجموعة من الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالأمانة العامة للصحة النفسية علاج الإدمان.

وأعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان مجدداً عن الخدمات التي تقدمها لمواجهة أفكار الانتحار بين المواطنين خصوصاً فئة الشباب والمراهقين، وتلقى مكالمات الجمهور عبر الخط الساخن 08008880700 و 0220816831؛ وتقديم الاستشارات النفسية لمواجهة الاضطرابات النفسية وما تسببه من مضاعفات أخطرها ظاهرة الانتحار، حيث يقوم أطباء نفسيين بالرد على استشارات واستفسارات المواطنين حيث يكون تلقى المكالمات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا تمهيدا لامتداد الخدمة ٢٤ ساعة يوميا، كما تقدم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خدمات العلاج النفسي بالمجان عبر ١٩ مستشفى ومركز منتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتقوم الأمانة العامة للصحة النفسية بتنظيم حملات توعية بالاضطرابات النفسية ومن بينها أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر والفصام والذي قد يؤدى في مرحلة متقدمة إلى الانتحار إذا لم يخضع المريض للعلاج، كما تقوم الأمانة بحملات التوعية بالمرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي وكيفية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية عن طريق الأسرة والمقربين.