شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: لا يوجد أي نقص في احتياجات المستشفيات من الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إنه لا يوجد أي نقص في احتياجات المستشفيات من الأكسجين، متابعا: «الوضع الآن كما هو ظاهر أمامي مستقر وفي نفس الوقت نحاول إدخال موارد أخرى لدعم الاحتياجات الخاصة بالأكسجين».

وأوضح صلاح، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، السبت، أن هناك آلية لمراقبة إمدادات الأكسجين للمستشفيات بالنسبة لمصابي كورونا للتأكد من وفرته؛ منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس «كورونا».

وتابع: "هذه المنظومة جرى تعديلها خلال اليومين الماضين بعد أزمة الأكسجين، حيث تم زيادة أرصدة الأكسجين"، مؤكدًا أن بيان الأرصدة يتم تحديثه كل ثلاث أو ستة ساعات حتى أصبح بإمكان الوزارة متابعة أرصدة الأكسجين لحظة بلحظة.

وأضاف: «نستطيع أيضا رصد أعداد المصابين في المستشفيات على أجهزة الأكسجين أو على أجهزة التنفس الصناعي وبالتالي يتم حساب متوسطات الاستهلاك المطلوبة لكل مستشفى إلكترونيًا ومقارنته بالاحتياطي الموجود لديها ومن ثم متابعة كافة المنظومة وفي حال وجود أزمة محتملة يتم التحرك استباقيا».